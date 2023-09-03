Politika

Erdoğan Soçi'ye gidiyor

Erdoğan'ın Putin ile görüşmek üzere yarın Soçi'ye gideceği bildirildi.
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erdogan-putin
türkiye Recep Tayyip Erdoğan Putin Rusya Soçi

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Soçi'deki görüşmede hem ikili ve hem bölgesel konuları detaylı olarak değerlendirmesi bekleniyor. Ancak en önemli gündem maddesi Tahıl Koridoru olacak.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya gelmişti.

İki liderin görüşmelerinde konuyu daha "stratejik" çerçeveden ele alması öngörülüyor. Dünyanın merakla beklediği zirvede Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılması projesi de gündeme gelecek.

Erdoğan ile Putin, Suriye ve Ukrayna savaşı dahil bölgesel gelişmeleri de değerlendirecek.

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasının da gündeme gelmesi bekleniyor.

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