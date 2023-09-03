Erdoğan Soçi'ye gidiyor

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Soçi'deki görüşmede hem ikili ve hem bölgesel konuları detaylı olarak değerlendirmesi bekleniyor. Ancak en önemli gündem maddesi Tahıl Koridoru olacak.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya gelmişti.

İki liderin görüşmelerinde konuyu daha "stratejik" çerçeveden ele alması öngörülüyor. Dünyanın merakla beklediği zirvede Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılması projesi de gündeme gelecek.

Erdoğan ile Putin, Suriye ve Ukrayna savaşı dahil bölgesel gelişmeleri de değerlendirecek.

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasının da gündeme gelmesi bekleniyor.