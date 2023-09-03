Politika

Rustem Umerov, Ukrayna Savunma Bakanı olarak atandı

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rustem Umerov'u Savunma Bakanı olarak atama kararı aldı.
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dünya Ukrayna Rustem Umerov savunma bakanı

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov’un görevden alındığını duyurdu.

Zelenskiy, “Bu hafta parlamentonun personel kararı alması istenecek. Ukrayna Savunma Bakanını değiştirmeye karar verdim. Oleksiy Reznikov, 550 günden fazla süren büyük çaplı bir savaş yaşadı. Bakanlığın hem orduyla hem de bir bütün olarak toplumla yeni yaklaşımlara ve diğer etkileşim biçimlerine ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Savunma Bakanlığını artık Rustem Umerov yapacak. Umerov’un ek bir tanıtıma ihtiyacı yok. Parlamentonun bu adaylığı desteklemesini bekliyorum” dedi.

Eski milletvekili Rustem Umerov (41), Eylül 2022’den bu yana Ukrayna Devlet Varlık Fonu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Umerov’un, Karadeniz Tahıl Girişimi başta olmak üzere Ukrayna için savaş anlaşmalarında önemli bir role sahip olduğu belirtiliyor.

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