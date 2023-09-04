Türkiye’de birçok ili sel vurdu: 3 ölü, 1 kayıp

HABER MERKEZİ

Nevşehir’de meydana gelen sel ve su baskınlarında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Aksaray ve çevresinde meydana gelen selde ise mahsur kalan 13 kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı. Aksaray'da sel sularına kapılan bebeği arama çalışmaları sürüyor.

KAYSERİ

Kayseri'de dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Merkez Melikgazi ilçesi Becen Mahallesi'nde çok sayıda dere taştı. Bazı yolların çöktüğü mahallede vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Çok sayıda aracın hasar gördüğü sel nedeniyle Damlamadere mevkisinde mahsur kalan 2 kişi AFAD tarafından kurtarıldı.

Talas ilçesinde bir marketi su basarken Hacılar ilçesinde de bazı dereler taştı, yollar çöktü.

SAMSUN

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Samsun'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle 86 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Samsun il genelinde aşırı yağışlar sonucu mahsur kalma ve su baskınları meydana geldiği hatırlatıldı.

İlde metrekareye düşen yağış miktarının Merkez'de 79 milimetre, Canik ilçesinde 128 milimetre, İlkadım ilçesinde ise 149 milimetre olarak ölçüldüğü, diğer ilçelerin de yoğun yağış aldığı belirtildi.