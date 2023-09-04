Putin’le ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan: Ukrayna’nın yaklaşımlarını yumuşatması gerekiyor

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna’nın yaklaşımlarını yumuşatması gerektiğini kaydederek, "Tahıl koridoru girişiminin devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in Soçi'deki görüşmesi sona erdi.

Görüşmenin ardından ikili basın mensuplarının karşısına geçti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“-İkili ticaret hacmimiz 69 milyar dolara ulaştı.

-Karadeniz grişiminin yeniden canlandırılmasını görüştük. Ofis açma memnuniyet duyduk.

-Afrika gibi tahıla en çok duyanlar için nefes borusu oldu. Alternatif öneriler kalıcı model sunamadı. Rusya'nın beklentileri malumu tüm tarafların.

-Girişimin devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

-Gündeme getirilen alternatif öneriler, Karadeniz Girişimi gibi sürdürebilir, güvenli ve taraflar arası işbirliğine dayanan kalıcı bir model sunamamıştır.

-Bölgemizde kalıcı barış, istikrar ve refahın tesisine yönelik çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız.

-(Tahıl sevkiyatı) BM ile önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyim.

-Ukrayna'nın Rusya işe müşterek adım atılması konusunda yaklaşımlarını yumuşatması gerekiyor. Karadeniz tahıl koridorunda fakir Afrika ülkelerine gönderilecek tahıl önemli. Buradan çıkacak tahılın yüzde 44'ü Avrupa ülkelerine giderse Rusya buna olumlu bakmıyor.

-(BM ile hazırlanan tahıl sevkiyatına ilişkin ortak öneri paketi) Türkiye olarak beklentileri karşılayacak çözüme kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.

-Putin 'Fakir ülkelere 1 milyon ton tahılı göndermek için lojistik çalışmalar yaptık' dedi. Biz de 'Üzerimize ne görev düşüyorsa Türkiye olarak varız' dedik.

-Afrika ülkelerine tahılın un halinde gönderilmesi noktasında Rusya, Türkiye, Katar adım atmak suretiyle temenni ediyorum ki bu ülkelerin yanında oluruz.”

PUTİN: BATILI PARTNERLERİMİZ BİZİ DOLANDIRDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, "Tahıl koridorunu canlandırmak istiyoruz, bunu yapacağız. Bir şartla yapacağız. Tarım ürünlerimizin de engelsiz şekilde denize çıkmasını istiyoruz" dedi.

Putin, ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Karşılıklı ticarette yerli para birimi kullanımı konusunda kararlılığımızı teyit ettik. Dolar ve avroyu daha az kullanma konusunda hemfikiriz" ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'de doğal gaz merkezi projesi ile ilgili, "Gazprom, BOTAŞ'a yol haritasını sundu, sırada ortak çalışma grubunun kurulması var" şeklinde konuştu.

Putin, "Rusya doğalgaz konusunda her zaman Türkiye’nin sorumlu ve en büyük partneri olacaktır. Üçüncü ülkelere de doğalgazı sevk edeceğimizi söyleyebiliriz" dedi.

Putin, "Batılı partnerlerimiz bizi dolandırdı. Birkaç gün içinde sözler yerine getirilsin biz bu tahıl koridorunun devam etmesi için kendi çabalarımızı sarf ederiz" ifadesini kullandı.