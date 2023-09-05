Duhok’ta Irak hükümetine karşı protesto düzenleniyor

DUHOK (K24)

K24’e konuşan Duhok’ta düzenlenecek gösterinin örgütleyicilerinden Mela Enes Doski, bu protestoyla Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi partileri ile uluslararası topluma mesaj vererek Irak hükümetine, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik siyasetini değiştirmesi için baskı kurulmasının amaçlandığını söyledi.

Protestoya çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile Duhok halkının katılacağı bildirildi.

Kerkük’te Haşdi Şabi’ye bağlı bir grubun bazı Arap ve Türkmen gruplarla birlikte 5 gün boyunca Kerkük-Erbil yolunu trafiğe kapatması, vatandaşlara engel çıkararak Kürdistan bayrağı ve sembollerine yönelik hakaretleri üzerine Kerküklü Kürtler gösterilere başlayarak yolun açılması ve yapılan hakaretlerin son bulmasını talep etti.

5 gün boyunca Haşdi Şabi ve destekli grupları koruyan Irak güvenlik güçleri, Kürt göstericilere ateş açarak 4 sivili şehit etti, 15 vatandaşı da yaraladı.

Öte yandan Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Peşewa Hewramani dün yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin, Kürdistan Bölgesi memurları için göndermesi gereken 940 milyar dinardan sadece 500 milyar dinar gönderme kararı aldığını söyledi.