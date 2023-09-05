Duhok Valisi: Tüm Kürtlerin acısı ve kaderi birdir

DUHOK (K24)

Bugün Akre, Berdereş, Semel, Amedi ve Şexan ilçeleri ile Zaho Bağımsız İdaresi’nden binlerce vatandaş Duhok’taki Newroz Parkı’nda toplanarak, Kerkük’te şehit edilen vatandaşları andı, Bağdat yönetiminin Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarını göndermemesini ve anlaşmaları uygulamamasını protesto etti.

Gösteriye katılan Duhok Valisi Ali Teter K24’e yaptığı açıklamada, “Duhok halkının talepleri açıktır; Irak Anayasası’nın 140. Maddesi başta olmak üzere Kürtlerle ilgili maddelerinin uygulanması, Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarının gönderilmesi, son dönemde Başbakan Mesrur Barzani ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani arasında imzalanan anlaşmanın uygulanması. Çünkü anlaşmaya göre Kürdistan Bölgesi petrolden ve petrol dışı kaynaklardan elde ettiği tüm gelirleri Bağdat’a teslim etti ancak Irak anlaşmaya uymadı” dedi.

“Duhok halkı, Irak’taki farklı inanç ve uluslar arasındaki barışçıl birlikte yaşamı bozmak isteyen güç ve taraflara tepkisini göstermek istiyor” diyen Vali Teter, “Çünkü Bağdat’ta bazı şüpheli planların olduğunun ve Kürdistan Bölgesi’nin statüsünü zayıflatmaya çalışıldığını biliyoruz” diye konuştu.

Vali Teter, gösterinin bir diğer amacının da zulme uğrayan Kerkük halkına dayanışma mesajını iletmek olduğunu belirterek, “Duhok halkının ve Kürdistan diğer tüm bölgelerinin acısı ve sorunu birdir, hepimizin kaderi birdir” ifadesini kullandı.

Kerkük’te olayların ilk gününden itibaren Kürdistan Bölgesi halkının genelinin ve özelde Duhok halkının, Kerkük’teki gösterilere destek verdiğini vurgulayan Teter, bugün de Kerkük şehitlerinin resimlerinin Duhok’ta açıldığını ifade etti.