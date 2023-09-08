Harvard Üniversitesinden Kürtçe kursu

ERBİL (K24)

Harvard Üniversitesi Doğu Dilleri ve Kültürleri Bölümü, doktora öğrencileri için Kürtçenin Sorani lehçesinde kurs açtı.

Doç. Dr Ahmed Muhammedpur adlı öğretmenin ders vereceği kursa birçok öğrencinin kayıt yaptığı belirtildi.

Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) Doç. Dr Ahmed Muhammedpur, Facebbook hesabından yaptığı açıklamada kursun önemine değindi.

Kursun açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmed Muhammedpur, ilk kez Harvard Üniversitesinde doktora öğrencileri için Kürtçe kurs açıldığını belirtti.

Birkaç öğrencinin kayıt yaptırdığını belirten Doç. Dr Muhammedpur, kursun Kürtler açsından önemli bir adım ve şans olduğunu dile getirdi.

Kurs için Dr. Haydar Xizri’nin kitabını seçtiğini belirten Muhammedpur, Harvard’da daha fazla öğrencinin Kürtçe kursuna katılması ve bunun devamlı hale gelmesi temennisinde bulundu

Harvard Üniversitesi, ABD’nin Massachusetts eyaletinin Cambridge şehrinde bulunan ve alanında dünyanın en önde gelen üniversitelerinden biri olarak tanınan özel bir yükseköğretim kurumudur.

1636 yılında kurulan ve Ivy League üyesi olan Harvard Üniversitesi, ABD'de hala eğitim vermekte olan en eski yükseköğretim kurumudur.

13 Mart 1639'da adı Harvard Koleji olarak değiştirilir. Bu isim değişikliği ilk yöneticisi John Harvard’ın ölümünden hemen sonraya rastlar. Resmi anlamda üniversite olarak anılmaya başlandığı dönem ise 1780’li yıllara rastlar.