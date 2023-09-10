Erdoğan, Bin Selman ve Sisi ile görüştü

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de temaslarda bulundu.

Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirve kapsamında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Selman ile yapılan görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.

Erdoğan daha sonra Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Türkiye-Mısır ilişkileri, 2013’te Mısır’da Müslüman Kardeşler iktidarına Sisi liderliğindeki ordunun darbe yapması ve yönetimi ele geçirmesinin ardından kopmuştu.

Erdoğan daha önce Sisi'yi 'Katil' ve 'Darbeci' gibi sert ifadelerle hedef almıştı. Mısır askeri darbesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmiş ve iki ülkenin diplomatik ilişkileri maslahatgüzar seviyesine gerilemişti.

Türkiye ile Mısır diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarmıştı. Erdoğan ile Sisi, Dünya Kupası'nın gerçekleştiği Katar'da bir araya gelmişti.