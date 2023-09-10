Sudan’da pazar yerine hava saldırısı: En az 40 ölü

HABER MERKEZİ

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Güçleri (HDK) arasında aylardır süren çatışmalarda sivil can kayıpları artmaya devam ediyor.

Yerel gönüllülerin bildirdiğine göre başkentin güneyinde bulunan Quoro pazarına hava saldırısı düzenlendi.

Saldırının ardından ilk önce 11 olarak açıklanan ölü sayısının 40'a yükseldiği kaydedildi. Bölgede bulunan gönüllüler, çok sayıda kişinin de yaralandığını ve can kayıplarının artmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Yerel halk ülkede sadece orduda uçak bulunduğu için saldırının sorumluluğunun orduya ait olduğunu kaydediyor.

Sudan'da 15 Nisan'da başlayan iç savaşta, yerleşim bölgelerindeki çatışmalar yoğunlaştıkça sivil can kayıpları da yükseliyor.