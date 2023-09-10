Politika

Sudan’da pazar yerine hava saldırısı: En az 40 ölü

Sudan'ın başkenti Hartum'da bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısında en az 40 kişinin öldüğü bildirildi.
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sudan
dünya Sudan pazar yeri hava saldırısı

HABER MERKEZİ

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Güçleri (HDK) arasında aylardır süren çatışmalarda sivil can kayıpları artmaya devam ediyor. 

Yerel gönüllülerin bildirdiğine göre başkentin güneyinde bulunan Quoro pazarına hava saldırısı düzenlendi. 

Saldırının ardından ilk önce 11 olarak açıklanan ölü sayısının 40'a yükseldiği kaydedildi. Bölgede bulunan gönüllüler, çok sayıda kişinin de yaralandığını ve can kayıplarının artmasının muhtemel olduğunu belirtti. 

Yerel halk ülkede sadece orduda uçak bulunduğu için saldırının sorumluluğunun orduya ait olduğunu kaydediyor.   

Sudan'da 15 Nisan'da başlayan iç savaşta, yerleşim bölgelerindeki çatışmalar yoğunlaştıkça sivil can kayıpları da yükseliyor.

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