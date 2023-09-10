Biden: Çin’le soğuk savaş başlatmaya çalışmıyoruz

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ABD Başkanı Joe Biden ve Vietnam Komünist Partisi (VKP) Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong, iki ülke ilişkilerinin düzeyinin "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükseltilmesinde anlaştı.

Vietnam Haber Ajansına (VNA) göre, Biden, Hindistan'da düzenlenen G20 Zirvesi'nin ardından Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye giderek VKP Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ile bir araya geldi.

İki lider, görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın açıklamasında, iki ülke ilişkilerinin düzeyinin "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükseltilmesine ilişkin ortak bir bildiri kabul ettiklerini duyurdu.

Biden, ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesinden memnun olduğunu belirterek, bunun ABD ve Vietnam arasındaki ekonomik ilişkilerin genişletilmesi için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bu sayede kritik ve gelişmekte olan teknolojiler hususunda, özellikle daha dayanıklı çip tedarik zinciri oluşturulmasında işbirliğinin derinleşeceğini dile getiren Biden, ilişkilerin bu noktaya getirilmesinde iki ülkenin de büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Biden, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmasını dört gözle beklediğine ve bu ziyaretin Hint-Pasifik bölgesi ile dünya için tarihi bir öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Vietnam lideri Nguyen Phu Trong, iki ülkenin ilişkilerini normalleştirip, "kapsamlı ortaklıklarını" kurmalarından bu yana güçlü ve etkili ilerlemeler kaydettikleri konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.

VİETNAM GEZİSİ VE ÇİN’LE İLİŞKİLER

ABD Başkanı Joe Biden, Vietnam lideri Nguyen Phu Trong ile görüşmesinden sonra başkent Hanoi'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vietnam'a ilk ziyaretini yapan Biden, Çin'le "soğuk savaş" başlatmaya çalışmadığını vurgulayarak, amacının ABD'nin Vietnam ve diğer Asya ülkeleriyle bağlarını geliştirerek dünya çapında istikrar sağlamak olduğuna dikkati çekti.

Vietnam gezisini Çin'i "çevrelemek" amacıyla yapmadığını ifade eden Biden, Çin'le "bağları kesmek istemediğini" vurguladı.

Biden, ABD ile Çin arasındaki ilişkileri yeniden rayına oturtma konusunda samimi olduğunu dile getirdi.

Hindistan'daki G20 Zirvesi'ne katılmayan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "şu anda bazı zorluklarla uğraştığını" belirten Biden, Şi'nin "ekonomik zorluklarla" karşı karşıya olduğuna işaret etti.

Biden G20 sırasında Çin Başbakanı Li Çiang ile görüştüğünü kaydederek, "İstikrar hakkında konuştuk. Hiç de çatışmacı bir konuşma değildi" ifadelerini kullandı.