Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi: Erbil’deki patlamayı PKK yaptı

ERBİL (K24)

Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, 1 Eylül’de Erbil’deki 60 Metrelik Cadde’deki bir yaya üst geçidine bırakılan bombayla gerçekleştirilen patlamanın bir 'terör saldırısı' ve failinin PKK olduğu bildirildi.

Patlamada el yapımı 1 kilogram “PETN” tipi patlayıcının kullanıldığı saldırının failinin Ziyad Celil Xelef isimli Süleymaniye’nin Çemçemal ilçesi Tekiye nahiyesinden bir şahıs olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Zanlının saldırı amacıyla Erbil’e geldiği, ardından Türkiye’ye döndüğü ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

1 Eylül’de başkent Erbil’de cuma akşamı saat 18.29 sıralarında 60 Metre Caddesindeki yaya üst geçitte bir patlama meydana gelmişti. Patlamada maddi hasar dışında herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.