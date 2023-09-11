Rusya ve İran'dan ABD-Ermenistan ortak tatbikatına tepki

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD-Ermenistan ortak tatbikatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtlayan Kenani, ABD ve Ermenistan ortak tatbikatına ilişkin bir soru üzerine, "ABD güçleri, hiçbir zaman güvenliği sağlama peşinde olmadılar. Gittikleri her yerde istikrarsızlığa ve güvenlik sorunlarına neden oldular" dedi.

Bölgedeki sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini dile getiren Kenani, "Bölge ötesi güçlerin, bölgede bulunmasını istikrar ve güvenliğe aykırı buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Lavrov da 9-10 Eylül'de Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin kapanışından sonra düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bir soru üzerine Ermenistan'da bazı yetkililerin, 'Moskova'nın Karabağ'ı Azerbaycan'a verdiği' yönünde açıklamalar yaptığını hatırlatan Lavrov, bu ifadelerin tamamen yanlış olduğunu ve 'dürüst olmadığını' söyledi. Lavrov, Ermenistan'ın kendisinin Madrid Prensipleri'yle bu bölgenin Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu kabul ettiğini hatırlattı.

Ermenistan'ın ABD ile bu hafta askeri tatbikat yapacak olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Lavrov, şunları kaydetti:

"Ermeni yönetiminin eylemlerinden üzüntü duyuyoruz. Elbette saldırgan bir NATO ülkesinin Güney Kafkasya'ya girmeye çalışmasını iyi bir şey olarak görmüyoruz. Bunun Ermenistan dahil hiç kimse için iyi olduğunu düşünmüyorum. Amerikalılar nerede ortaya çıkarsa çıksın, dünyanın her yerinde yüzlerce üsleri var, bu hiçbir yerde iyi bir sonuca yol açmıyor."

TATBİKAT 11-20 EYLÜL'DE

Ermenistan Savunma Bakanlığı, 6 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD ile 'uluslararası barış koruma misyonlarına katılım hazırlıkları' çerçevesinde 11-20 Eylül'de 'Eagle Partner 2023' ortak tatbikatı düzenleneceğini duyurmuştu.