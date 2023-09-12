Politika

Putin: Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan egemenliğini fiilen kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın, Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan egemenliğini fiilen kabul ettiğini belirtti.
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HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'da tırmanan Ermenistan-Azerbaycan gerilimine ilişkin açıklamada bulundu.

Putin, Erivan'ın Dağlık Karabağ bölgesi üzerindeki Azerbaycan egemenliğini fiilen kabul ettiğini söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre; Putin, yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın uzun süredir müttefiki olan Rusya ile ilişkilerini bozduğu yönündeki iddiaları yalanladı ve "Ermenistan ve Paşinyan ile bir sorunumuz yok" dedi. 

ERİVAN-MOSKOVA İLİŞKİLERİ KOPUYOR MU?

Erivan-Moskova ilişkileri, Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle Eylül 2022'den beri giderek kötüleşti.

2 Eylül'de İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği bir röportajda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rus barış güçlerinin Azerbaycan'la 2020'deki savaştan bu yana Dağlık Karabağ'daki Ermenileri korumadaki "başarısızlığını" eleştirdi. Paşinyan ayrıca, Erivan'ın güvenliğini neredeyse tamamen Rusya'ya bağlamasının "stratejik bir hata" olduğundan yakındı ve Batı ile daha kapsamlı bir işbirliği yapmayı düşündüğünü söyledi.

5 Eylül'de Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermeni ve ABD birliklerinin bu ay içinde 9 günlük bir tatbikat düzenleyeceğini duyurdu. Bakanlık, tatbikatın "barışı koruma misyonları sırasında çatışan taraflar arasında istikrarı sağlama operasyonlarına" odaklanacağını bildirdi.

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