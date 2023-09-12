Politika

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg Erbil’de

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’ın akşam saatlerinde başkent Erbil’e geldiği bildirildi.
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kürdistan Alexander Schallenberg Avusturya Erbil

ERBİL (K24)

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Bağdat’taki resmi temaslarının ardından bu akşam başkent Erbil’e geldi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizayi ve çok sayıda hükümet yetkilisi tarafından karşılandı.

Schallenberg’in Avusturya ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini görüşmek üzere yarın Başkan Mesud Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Schallenberg, dün Bağdat'ta gitmiş, 32 yıl aradan sonra ülkesinin Bağdat’ta tekrar büyükelçilik açacağını basınla paylaşmıştı.

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