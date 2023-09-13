Politika

Avusturya Dışişleri Bakanı: Mesrur Barzani’yle ikili ilişkileri geliştirmeyi görüşeceğiz

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Başbakan Mesrur Barzani’yle Avusturya-Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin geliştirilmesini görüşeceklerini söyledi.
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kürdistan Avusturya Alexander Schallenberg

ERBİL (K24)

Erbil’de bulunan Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, K24’e yaptığı açıklamada, “Kürdistan Bölgesi ve Irak’la ticari ilişkileri geliştirmek için büyük bir ticaret heyetiyle burada bulunuyorum. Bu ziyarette konuşmak istediğimiz birçok konu var” dedi.

Schallenberg, “Kürdistan Bölgesi’yle siyasi ve ticari daha fazla geliştirmeye ihtiyaç var. Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle bir dizi konuda doğrudan ilişkilerinin bulunduğunu kaydeden Schallenberg, “Avusturyalı şirketler buradalar ve yatırım yapıyorlar. Avusturya burada daha fazla hazırlık yapmak ve ticari faaliyetlerini geliştirmek istiyor. Bu da Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle olan amacımızdır” diye konuştu.

Dün Bağdat’ta Avusturya Büyükelçiliği’nin açıldığını anımsatan Schallenberg, daha fazla adım atacaklarını ve ileride Kürdistan Bölgesi’nde konsolosluk açmak istediklerini ifade etti.

Başbakan Mesrur Barzani’yle yapacakları görüşmeye ilişkin ise Schallenberg, “Kürdistan Bölgesi ile Avustuya ilişkilerinin geliştirilmesini görüşeceğiz. Ayrıca konuşacağımız diğer bazı konular var” dedi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, dün akşam resmi bir ziyaret kapsamında başkent Erbil’e geldi.

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