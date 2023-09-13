Avusturya Dışişleri Bakanı: Kürdistan Bölgesi ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için umut var

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’deki temaslarının ardın bir basın toplantısı düzenleyen Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Irak ve Kürdistan Bölgesi ziyaretininin başarılı geçtiğini belirtti.

Avusturya’nın Erbil ve Bağdat’a yardım etmeye devam edeceğini belirtin Alexander Schallenberg, “Tüm karmaşıklığa rağmen yine de Kürdistan Bölgesi iel Bağdat arasındaki sorunların çözümü için bir umut var” ifadelerini kullandı.

Alexander Schallenberg, Başbakan Mesrur Barzani ile görüşmesiyle ilgili “Başbakan ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Tüm zorlu koşullara rağmen Erbil ve Bağdat, sorunlarını çözebilir” şeklinde konuştu.

Kürdistan Bölgesi ziyaretinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Alexander Schallenberg, Bu ülke zengin bir kültüre sahip bu benim bu ülkeye ilk ziyaretim” dedi.

Erbil ve Bağdat’ta Avusturyalı şirketlerin olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, bunun güvenin bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

Kürdstan Bölgesi, Irak hükümetiyle yaptığı anlaşmalara bağlı kalmasına rağmen Bağdat hükümeti anlaşmaların yükümlülüklerini yerine getirmiyor.

Başbakan Mesrur Barzani de Irak hükümetiyle yaşanan sorunların çözümünü görüşmek üzere yarın üst düzey bir heyetle Bağdat’a ziyarette bulunacak.