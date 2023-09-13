Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporu kabul edildi

HABER MERKEZİ

Avrupa Parrlamentosu Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen Türkiye raporu bugün AP Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonrasında kabul edildi. AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor tarafından hazırlanan rapor 18’e karşı 434 oyla kabul edilirken 152 çekimser oy çıktı.

Hazırlanan raporda, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki düğümlerin çözülmesi çağrısında bulunulurken, “AB-Türkiye ilişkileri için paralel ve gerçekçi bir çerçeve bulunması” gerektiğine vurgu yapıldı. Raporda, “Türkiye’deki hükümet yön değiştirmezse Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci bu şartlarda başlayamaz” denildi.

“TÜRKİYE BİR ADAY KALMALI”

Avrupa Komisyonu’ndan AB-Türkiye ilişkilerinin gerçekçi bir çerçevesini oluşturmak adına format seçenekleri üzerinde çalışılması gerektiği de aktarıldı. Türkiye’nin AB üyeliği için b ir aday olarak kalması konusunda görüş paylaşılırken, Türkiye’nin bir NATO müttefiki ve güvenlik, ticaret ve ekonomik ilişkiler ve göç gibi konularda önemli bir partner olduğuna vurgu yapıldı.

RUSYA KONUSUNDA HEM ÖVGÜ HEM ELEŞTİRİ

Türkiye’nin Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını kınamasından dolayı duyulan memnuniyet öne çıkarken, Türkiye’nin yaptırımlara katılmaması ise eleştirildi.

Raportör Amor da, “Yakın zamanda, Türkiye hükümetinden AB üyelik sürecinin canlandırılmasına yönelik bir ilgi var. Bu, jeopolitik pazarlıklar nedeniyle değil, yalnızca Türk yetkililerin ülkede temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü konusunda süregelen gerilemeyi durdurmaya gerçek ilgi göstermeleri durumunda gerçekleşecek. Eğer Türk hükümeti gerçekten AB yolunu yeniden canlandırmak istiyorsa bunu açıklamalarla değil, somut reformlar ve eylemlerle ortaya koymalıdır” dedi.