İYİ Parti : Yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarımızla gireceğiz

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, kritik GİK toplantısının ardından parti binasında açıklamalarda bulundu.

Kürşad Zorlu, 31 Mart 2024'te yapılacak seçimlerde, bütün seçim çevrelerinde İYİ Parti'nin kendi adaylarını belirleyeceğini belirtti.

Zorlu, "81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının, her seçim çevresinde halkla görüşülerek aday adaylarımızın tespit edilmesine karar verildi ve parti başkanlık divanımız bu süreçte yetkilendirildi. Bu kararın yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediğimiz siyasete hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

“KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI”

Zorlu, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ve Ankara’da Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkarıp çıkarmayacaklarına ilişkin soruya ise, "Bahsettiğiniz tüm kişi ve tartışmalardan azade şekilde aday tartışması meselesini ele alıyoruz. Birkaç arkadaşımızın farklı görüşleri oldu. Kararın oy çokluğuyla alındığını söyleyebiliriz" diyerek yanıt verdi.

Zorlu, İYİ Parti'nin kendi adaylarını belirleyerek “kıskaç siyasetine” son vermeyi hedeflediğini ifade ederek "GİK bizim nihai karar verme organımız, bu konularda genel başkanımız GİK'in görüşünü almadan asla hareket etmez" ifadelerini kullandı.