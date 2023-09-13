Norveç’te yerel seçimler: İki Kürt seçilmeyi başardı

ERBİL (K24)

Norveç'te 8-11 Eylül tarihlerinde yapılan ve 32 Kürt adayın da yarıştığı yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçları açıklandı.

İlk sonuçlara göre, söz konusu seçimleri yüzde 25,9 oy oranıyla merkez-sağ muhafazakar parti olan "Hoeyre" kazandı.

Seçimlerde yarışan 32 Kürt adaydan ikisi belediye meclis üyeliğine seçilmeyi başardı.

Duhok’un Berwari Bala bölgesinde doğan Ali Hiruri Bodo Belediyesi’nin meclis üyeliğine seçilirken, Zaho doğumlu Segvan Guli ise Olasund Belediyesi meclis üyesi olmaya hak kazandı.

Toplam nüfusu yaklaşık 5,4 milyon olan Norveç'te, yerel seçimler her 4 yılda bir yapılıyor. Bu yılki seçimde, toplamda 4,3 milyon seçmenle yüzde 62'nin üstünde oy kullanım oranının olduğu belirtildi.