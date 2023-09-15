Başbakan Mesrur Barzani: Bağdat hükümetine iki öneride bulunduk

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Bağdat’taki temaslarının ardından yaptığı basın toplantısında Irak Bakanlar Kurulu’nun 17 Eylül’de toplanacağını ve Kürdistan Bölgesi memur maaşları ve bütçe sorununu ele alacağını söyledi.

Başbakan, memur maaşları ve bütçe sorununun çözümü için Bağdat hükümti yetkililerine iki öneride bulunduklarını ifade ettt.

K24 muhabiri, önerilerden birinin uzun vadede bütçe yasasının uygulanmasının önünde engel olan maddelerin değiştirilmesi olduğunu bildirdi.

Muhabimiz, ikinci önerinin ise Kürdistan bölgesi memurlarının mağdur olmaması için aylık 800 milyar dinar gönderilmesi olduğunu aktardı.

Irak hükümet yetkilileri ve siyasi tarafların Başbakan’ın önerilerine destek verdiğini belirten muhabirimiz, Irak Bakanlar Kurulu toplantısında söz konusu önerilerin karara bağlanmasının beklendiğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ve üst düzey bir hükümet heyetiyle bugün Bağdat’a giden Başbakan Mesrur Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya Sudani, Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi’nin yanı sıra siyasi tarafların liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarının sağlanması ve bütçe sorununun çözülmesi gerektiğini yineledi.

Gerçekleştirdikleri görüşmeler ardından olumlu adımlar atılmasını beklediklerini ifade eden Başbakan, bu konuda iyimser olduklarını dile getirdi.