Türkiye'de futboldan men edilen Deniz Naki, SV Kürdistan Düren’e transfer oldu

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Türkiye'de ömür boyu futboldan men edilen eski Amedspor futbolcusu Deniz Naki, Almanya'da SV Kürdistan Düren takımına transfer oldu.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Naki, "Bir hayali gerçekleştirirken nerde olduğun önemli değil, kim olduğun önemlidir. Kaldığım yerden devam ediyorum futbola. Merhaba futbol, merhaba Amedim 21, merhaba SV Kürdistan takımım" dedi.

2014'te Amedspor'a transfer olan Deniz Naki, Almanya'da silahlı saldırıya uğradıktan sonra can güvenliği nedeniyle Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Naki'ye 3 yıl 6 ay men cezası vermiş, cezanın 3 yılı aşması nedeniyle Naki, Türkiye'de ömür boyu futboldan men edilmişti.