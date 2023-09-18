Rojava’nın 3 kentinde zam tepkisi

HABER MERKEZİ

Rojava’da mazot fiyatlarına yüzde 250 ile yüzde 425 oranında zam yapılması, Kamışlo, Kobani ve Derik’te halkın tepkisine neden oldu.

Kobani’de vatandaşlar akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto ederken, esnaf kepenk kapattı.

Kamışlo ise sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımdlar bugün saat 12.00'de belediye binası önünde barışçıl protestoto çağrısında bulunuldu.

Kamışlo’da halk yapılan zam kararının değiştirilmesini değil, iptal edilmesini istedikleri belirtildi.

Ayrıca Derik’te de akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle market ve mağazalar kapatıldı.

Dün de Rojava’nın Girkê Legê kentinde halk, mazot fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek için greve gitmiş, dükkanlarını kapatmıştı.

Özel kart sahibi araçlara satılan mazot 545 Suriye Lirası’ndan 2033 liraya çıkarılırken, kara borsada 1700 liradan 4500 liraya yükseldi.