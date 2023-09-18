Politika

Duhok Valisi: Kürdistan'ın ekonomisi ne kadar güçlü olursa hizmet projeleri de o kadar artacak

Duhok Valisi Ali Teter, hizmet projelerine devam edeceklerini vurgulayarak, "Kürdistan'ın ekonomisi ne kadar güçlü olursa hizmet projeleri de o kadar artacak” dedi.
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kürdistan Duhok Ali Teter

DUHOK (K24)

Duhok Valisi Ali Teter, bugün nüfus çoğunluğunun Ermenilerden oluşan Hewrisk köyünün yol projesinin temel atma töreninde basına konuştu.

Ali Teter, "Ekonomik olarak vatandaşlarımıza hizmet projeleri sunmaya devam edeceğiz. Kürdistan Bölgesi güçlenirse daha büyük hizmet projeleri ortaya çıkacak" dedi. 

“Ermeniler Kürdistan Bölgesi'nin önemli bir bileşenidir” diyen Vali Teter, şunları kaydetti:

“Kürtler ve Ermeniler bu bölgede yüzlerce yıldır birlikte yaşamaktadır. Ermeni kardeşlerimize ve Duhok ilinin tüm bileşenlerine hizmet projeleri sunmak için elimizden geleni yapacağız.”

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