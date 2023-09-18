Duhok Valisi: Kürdistan'ın ekonomisi ne kadar güçlü olursa hizmet projeleri de o kadar artacak

Duhok Valisi Ali Teter, hizmet projelerine devam edeceklerini vurgulayarak, "Kürdistan'ın ekonomisi ne kadar güçlü olursa hizmet projeleri de o kadar artacak” dedi.