2011’den beri bir ilk: Esad eşiyle birlikte Çin’i ziyaret edecek

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Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın 2011'de Suriye iç savaşının başlamasından bu yana ilk kez Çin'e gideceği bildirildi.

SANA haber ajansına göre, Suriye Devlet Başkanı ve eşi Esma Esad, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in resmi davetine yanıt olarak önümüzdeki Perşembe günü Çin'i ziyaret edecek.

Haberde, Esad ve Cinping’in Suriye- Çin Zirvesi düzenleyeceği aktarıldı.

Ziyaret sırasında Esad ve eşinin Hangzhou ve Pekin’de bir dizi toplantı ve etkinlik de yer alacağı kaydedildi. Esad’a siyasi ve ekonomik bir heyet eşlik edecek.

Esad'ın bu ayın 23'ünde Hangzhou'da düzenlenecek Asya Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Çin Devlet Başkanı'nın konuğu olacağı ifade edildi.