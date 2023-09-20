Politika

Rusya’dan Ermenistan’a nota

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ’da başlattığı operasyon Erivan'da protesto edildi. Eylemciler Rusya Büyükelçiliği'ni ablukaya alıp çalışanların çıkmasına izin vermeyince Rusya Ermenistan'a nota verdi.
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HABER MERKEZİ

Azerbaycan'ın Karabağ'a yönelik askeri operasyonu, Ermenistan'da protesto edildi.

Eylemciler Başkent Erivan’da hükümet binasının önünde toplandı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Erivan'da hükümet binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Arbedede bazı göstericiler yaralandı. Güvenlik güçleri, göstericilerin hükümet binasına yaklaşmaması için tedbir aldı.

Bir grup eylemci de Rus Büyükelçiliği'ne yürüyüp, elçiliğin girişini kapattı. Personel binada mahsur kalınca Moskova, büyükelçiliğin açılması için Ermenistan’a nota verdi. 

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