Rusya’dan Ermenistan’a nota

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Azerbaycan'ın Karabağ'a yönelik askeri operasyonu, Ermenistan'da protesto edildi.

Eylemciler Başkent Erivan’da hükümet binasının önünde toplandı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Erivan'da hükümet binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Arbedede bazı göstericiler yaralandı. Güvenlik güçleri, göstericilerin hükümet binasına yaklaşmaması için tedbir aldı.

Bir grup eylemci de Rus Büyükelçiliği'ne yürüyüp, elçiliğin girişini kapattı. Personel binada mahsur kalınca Moskova, büyükelçiliğin açılması için Ermenistan’a nota verdi.