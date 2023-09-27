Politika

KYB beşinci kongresini düzenleyecek

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kürdistan KYB kurultay

HABER MERKEZİ

Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) beşinci kongresi birçok parti lideri olmadan Süleymaniye kentinde düzenlenecek.

KYB’den 600 liderin katılacağı kongreye, Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki siyasi partilerin lider ve temsilcileri de katılım gösterecek.

Alınan bilgilere göre kongrede KYB’nin siyasi büro üye sayısı 10 kişiye düşürülecek. Yüksek Siyasi ve Çıkarlar Konseyi, Liderlik Konseyi ile Destek Konseyi adı altında 3 konsey oluşturulası önerildi. Liderlik Konseyi üye sayısı, 1 başkan ve 50 üye dahil 51'e düşürülecek.

KYB’nin resmi medyasından yapılan açıklamada, kurultayda partinin iç tüzüğünün değiştirileceği ve parti içinde merkezileşme sisteminin sağlamlaştırılacağı vurgulandı.

Lahur Şeyh Cengi  ile 8 Temmuz'da KYB'den ihraç edilenler ve KYB’den bir grup lider boykot amacıyla kongreye katılmayacak.

Lahur Şeyh Cengi, 26 Eylül 2023’te yaptığı açıklamada, KYB liderlerinin parti yasalarına aykırı bir kongre düzenlemek istediklerini kaydederek, kongrenin KYB'yi büyük bir bölünmeye ve iç karışıklığa sürükleyeceğini söyledi.

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