Politika

Barzani: Kürdistan Bölgesi'nin haklarının korunması için birlik olmalıyız

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kürdistan KYB KD

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarının korunmasının Kürdistan'ın siyasi güçlerini birleştireceğini bildirdi.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) düzenlediği 5. kongresinde gerçekleştirdiği açıklamada, kongrenin Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki siyasi durum açısından güzel ve olumlu sonuçlara vesile olması temennisinde bulundu.

KYB ve Kürdistan’daki tüm siyasi güçlerin, birliğin sürdürülmesi ve Kürdistan Bölgesi'nin haklarının korunması için birlikte çalışması gerektiğini belirten Barzani, Şubat 2024’te yapılması planlanan Kürdistan parlamento seçimlerinde başarılı bir oylama sağlamak için tüm siyasi partilerin çalışması gerektiğine değindi.

Parlamento seçimlerinin başarılı olması için Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile KYB'nin Kürdistan Bölgesi'ndeki diğer tüm siyasi partilerle birlikte çalışmasının öncelik olduğunu vurgulayan Barzani, “Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarının korunması bizi birleştirmeli.” dedi.

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