Irak Başbakanı Sudani'den talimat: Olayın sorumluları cezalandırılacak

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Hamdaniye olayının yaşandığı yeri ziyaret ederek, kamu hizmetlerinde güvenlik ihlallerinin soruşturulması yönünde talimat verdi.

Başbakan Sudani, Ninova’ya bağlı Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangında yaralananları Hamdaniye ve Komar hastanelerinde ziyaret etti.

Yaralılar için gerekli sağlık desteğinin sunulmasını isteyen Sudani, durumu ağır olanların tedavi için ülke dışına gönderileceğini belirtti.

Düğün salonları, lokantalar ile otellerin yangın gibi olaylara karşı güvenlik ve sağlık kurallarına uyup uymadığının kontrol edilmesi yönünde talimat veren Sudani, yangında ihmali olan tarafların en ağır cezaya çarptırılacağını bildirdi.

Irak Başbakanı Sudani, olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için kurulan soruşturma ekibinin raporunu 72 saat içinde tamamlamasını da istedi.

Ninova’ya bağlı Hamdaniyedeki düğün salonunda 26 Eylül akşamı çıkan yangında yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmiş, 200’den fazla kişi yaralanmıştı. Kurtulanlar yangının havai fişekten kaynaklandığını anlatmıştı.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, olayın ardından yangından etkilenenlere yardım ulaştırılması amacıyla sağlık ve sivil savunma ekiplerinin görevlendirilmesi talimatını verdi.

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı Saman Berzenci ise dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 47 kişinin Erbil’de, 20 kişinin de Duhok’ta tedavi gördüğünü vurguladı.