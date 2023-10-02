Yangın faciasında yaşamını yitirenlerin sayısı yükseldi

HABER MERKEZİ

Hamdaniye bölgesinde yaşanan düğün faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 122’ye yükseldiği bildirildi.

Ninova Sağlık Müdürlüğünün açıklamasında, Hamdaniye’deki düğün salonunda çıkan yangında yaralananlardan 20’sinin tedavi için yurt dışına gönderildiği belirtilirken, 3 kişinin de yurt dışına gönderilmesi için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Yangında yaralanan 12 kişinin farklı hastanelerde tedavisinin devam ettiği kaydedilen açıklamaya göre yaralananların sayısı 122’ye yükseldi.

Kimliği belirlenemeyen cesetlerin kimlik tespiti için alınan DNA örneklerinin Bağdat'a gönderilmeye devam edildiği de ifade edildi.

Ninova’ya bağlı Hamdaniye ilçesinde 26 Eylül 2023’te bir düğün salonunda yangın çıktı. Yangında 122 kişi yaşamını yitirirken 200’den fazla kişi de yaralandı.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, olayın ardından, yangında yaralananlara yardım eli uzatmak amacıyla, sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edilmesi talimatını verdi.

Ayrıca, yaralıların bir kısmı tedavi için Kürdistan Bölgesi’ndeki hastanelere kaldırıldı.