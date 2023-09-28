Hamdaniye olayında yaralananlar yurt dışına gönderilecek

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Erbil Sağlık Genel Müdürü Dlovan Muhammed, Hamdaniye’deki yangında yaralananların bir kısmının yurt dışına gönderileceğini bildirdi.

Erbil Sağlık Genel Müdürü Muhammed, Ninova’ya bağlı Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangına ilişkin K24’e konuştu.

Yangında yaralanan 17 kişinin Emergency Hastanesinde, 4 kişinin de Rojava Hastanesinde tedavi gördüğünü belirten Muhammed, Irak Sağlık Bakanlığının ilk etapta 13 yaralıyı Türkiye’ye göndermeyi, ardından yaralıların tamamını tedavi için yurt dışına göndermeyi planladığını vurguladı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise "Başbakan Muhammed Şiya Sudani’nin talimatı üzerine Hamdaniye ilçesindeki üzücü yangında yaralananlardan 4 kişi tedavi için refakatçileriyle birlikte Türkiye’ye gönderildi." denildi.

Açıklamada, gönderilen yaralılara 2 doktor ile hemşire ve ilk yardım uzmanlarından oluşan 10 kişilik sağlık ekibinin de refakat ettiği kaydedildi.

K24 muhabiri Renas Ali’nin dün aktardığı bilgilere göre Irak Sağlık Bakanlığından bir heyet Erbil’e ziyaret gerçekleştirerek Erbil Sağlık Genel Müdürü ve Kürdistan Bölgesi’nden bir sağlık ekibi ile toplandı. Iraklı heyet, toplantıda Hamdaniye olayında yaralananların durumunu görüştü.

Ninova’ya bağlı Hamdaniye ilçesinde 26 Eylül 2023’te bir düğün salonunda yangın çıktı. Yangında yaklaşık 100 kişi yaşamını yitirirken 200’den fazla kişi de yaralandı.