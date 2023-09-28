Sağlık

Hamdaniye olayında yaralananlar yurt dışına gönderilecek

author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kürdistan Bölgesi Hamdaniye Irak yangın

HABER MERKEZİ

Erbil Sağlık Genel Müdürü Dlovan Muhammed, Hamdaniye’deki yangında yaralananların bir kısmının yurt dışına gönderileceğini bildirdi.

Erbil Sağlık Genel Müdürü Muhammed, Ninova’ya bağlı Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangına ilişkin K24’e konuştu.

Yangında yaralanan 17 kişinin Emergency Hastanesinde,  4 kişinin de Rojava Hastanesinde tedavi gördüğünü belirten Muhammed, Irak Sağlık Bakanlığının ilk etapta 13 yaralıyı Türkiye’ye göndermeyi, ardından yaralıların tamamını tedavi için yurt dışına göndermeyi planladığını vurguladı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise "Başbakan Muhammed Şiya Sudani’nin talimatı üzerine Hamdaniye ilçesindeki üzücü yangında yaralananlardan 4 kişi tedavi için refakatçileriyle birlikte Türkiye’ye gönderildi." denildi.

Açıklamada, gönderilen yaralılara 2 doktor ile hemşire ve ilk yardım uzmanlarından oluşan 10 kişilik sağlık ekibinin de refakat ettiği kaydedildi.

K24 muhabiri Renas Ali’nin dün aktardığı bilgilere göre Irak Sağlık Bakanlığından bir heyet Erbil’e ziyaret gerçekleştirerek Erbil Sağlık Genel Müdürü ve Kürdistan Bölgesi’nden bir sağlık ekibi ile toplandı. Iraklı heyet, toplantıda Hamdaniye olayında yaralananların durumunu görüştü.

Ninova’ya bağlı Hamdaniye ilçesinde 26 Eylül 2023’te bir düğün salonunda yangın çıktı. Yangında yaklaşık 100 kişi yaşamını yitirirken 200’den fazla kişi de yaralandı.

İlgili konular
Irak

Irak Başbakanı Sudani'den talimat: Olayın sorumluları cezalandırılacak
  2023/09/28 09:19
Irak

Irak’ta yangın faciası: Yüzden fazla ölü
  2023/09/27 10:22
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv