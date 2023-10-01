Hindistan Irak'tan petrol ithalatını artırdı

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Hindistan'ın Rusya ve Irak’tan gerçekleştirdiği petrol ithalatının arttığı, bildirildi.

Geçen ayki verilere göre dünyanın 3. büyük petrol ithalatçısı ve tüketicisi olan Hindistan, Irak petrolü ithalatını artırırken, Suudi Arabistan petrolü ithalatını azalttı.

Clare Şirketi Petrol Veri Analisti Victor Katona, fiyat rekabetinin Rus ham petrolünü desteklediğini belirterek, “Hindistan, Orta Doğu'dan ham petrol almak isterse, bölgedeki diğer ülkelerin petrollerine göre fiyatının varil başına yaklaşık 2 dolar daha ucuz olması nedeniyle Irak petrolünü tercih edecek gibi görünüyor.” dedi.

Hindistan geçen ay Rusya’dan günlük 1.55 milyon varil petrol ihthal etti. Rusya’dan Hindistan’a yapılan ihracatta ağustos ayına göre yüzde 16 artış görüldü.

Öte yandan Irak'ın Hindistan’a gerçekleştirdiği petrol ihracatı yüzde 17 artışla günde yaklaşık 1,1 milyon varile yükseldi. Suudi Arabistan’dan Hindistan’a yapılan petrol ihracatı ise yüzde 10 azalarak günlük 676 varile düştü.