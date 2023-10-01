Louis Sacco: Hamdaniye'deki yangının nedeni havai fişek değil

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Irak ve dünyadaki Keldani Katolik Kilisesi’nin başpiskoposu Patrik Louis Sacco, Hamdaniye’deki yangının havai fişeklerden kaynaklanmadığını iddia etti.

Louis Sacco, Keldani Katolik Kilisesi’nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Hamdaniye olayının arkasındaki kişi belli bir konu uğruna vicdanını ve ahlakını satmıştır. Daha önceden bu salonda birçok tören ve etkinlik düzenlenmesine rağmen neden bu tür bir olay yaşanmadı?” sözlerine yer verdi.

Gerçek suçluların araştırılmasını ve sorguya çekilmesini isteyen Sacco, “Hıristiyanların başına gelen trajedi nedeniyle olay siyasete karıştırılmamalıdır.” dedi.

Sacco, olayın araştırılması ayrıca bir tarafın suçlama yapmasına, hesaplarını temizlemesine fırsat yaratmamak için bir kriz komitesi oluşturulması gerektiğini söyledi.

Irak İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Soruşturma Heyeti Başkanı Saaf Falıh, dün yaptığı açıklamada, Hamdaniye’deki bir düğün salonunda çıkan yangının, salonda kullanılan ve 4 metreye kadar yükselen havai fişeklerden (Volkan Maytap) kaynaklandığını belirtti.

Ninova’ya bağlı Hamdaniye ilçesinde 26 Eylül 2023’te bir düğün salonunda yangın çıktı. Yangında yaklaşık 100 kişi yaşamını yitirirken 200’den fazla kişi de yaralandı.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, yangında yaralananların yardım eli uzatmak amacıyla, sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edilmesi talimatını verdi.

Ayrıca, yaralıların bir kısmı tedavi için Kürdistan Bölgesi’ndeki hastanelere kaldırıldı.