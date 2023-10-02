Sezgin Tanrukulu’nun da aralarında bulunduğu 4 milletvekilinin fezlekesi Meclis’te
HABER MERKEZ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da aralarında bulunduğu 4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM’ye gönderildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri nedeniyle hakkında fezleke hazırlanan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile YSP Muş Milletvekili Sezai Temelli, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'a ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'e gönderildi.
Dosyalar, TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.