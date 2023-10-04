Bakan Uraloğlu: Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacağız

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Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi ile Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacaklarını, Irak ve bölge ülkeleriyle bu konuda yakın iş birliği içerisinde olduklarını belirtti.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Kazakistan Ulaştırma Bakanlığının ev sahipliğinde Astana'da gerçekleştirilen forum kapsamındaki Stratejik Oturum'da konuştu.

Katıldığı "6. Yeni İpek Yolu Ulaştırma ve Lojistik İş Forumu"na ilişkin Uraloğlu, "Bu forumun, ülkelerimizin içinde bulunduğu Orta Koridor güzergahının daha rekabetçi hale getirilmesi ve ortaya çıkabilecek talebe cevap vermek için alternatif çözümler üretilmesine vesile olmasını diliyorum." dedi.

Türkiye'nin taşımacılık alanında uluslararası iş birliklerini derinleştirdiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Söz konusu jeostratejik konumumuzdan hareketle ulaşım stratejilerimizi küresel ve bölgesel şartlar ışığında yeniden tanımlamak ve bu stratejileri her daim güncel tutmak Türkiye için vazgeçilmezdir." diye konuştu.

Son 21 yıldaki çalışmaların bu anlayışla yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına 2002 yılından bu yana 194 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını kaydetti.

Bunun yanı sıra 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yolu 29 bin kilometrenin üzerine çıkardıklarını anlatan Uraloğlu, Avrasya Tüneli ve Marmaray ile İstanbul Boğazı'nın altından hem kara yolu hem de demir yolu geçişini tesis ettiklerini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, bölge ülkeleriyle hizmete açtıkları Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı'nın Türk dünyası ülkeleri arasında stratejik öneme sahip, ekonomik kalkınma ve refah için de büyük bir proje olduğunu aktardı.

Bu demir yolu güzergahının bölge ülkeleri arasında yeni bir dönem başlattığını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu hatla ülkemizden, batıda başta Bulgaristan, Macaristan, Almanya, Avusturya, Polonya, Romanya, Çekya, Slovakya, Sırbistan ve Fransa olmak üzere Avrupa'da birçok noktaya, doğuda İran, Afganistan ve Pakistan'a, kuzeyde Rusya'ya, Orta Asya'da Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Çin'e karşılıklı yük trenleri işletiyoruz."

Haberleşme sektörünün 2003'ten itibaren ivme kazandığını anlatan Uraloğlu, "Genişbant abone sayımız 2003 yılında 20 binken bugün 93,1 milyona ulaştı." bilgisini verdi.

Uraloğlu, son olarak TÜRKSAT 5A'yı 2021'de, TÜRKSAT 5B'yi de 2022'de hizmete aldıklarını belirterek, "Şimdi sırada ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A var. Gelecek yıl ortasında da uydumuzu uzaya yollayacağız." dedi.

- "Orta Koridor'un kara yolu kısmı da vurgulanması gereken bir diğer kritik alandır"

Türkiye'nin kilit rol üstlendiği Orta Koridor'un geliştirilmesinde ülkeler arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çeken Uraloğlu, "Ülkemiz, Orta Koridor güzergahının kısa, orta ve uzun vadede geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kararlıdır." diye konuştu.

Uraloğlu, son dönemde yaşanan gelişmelerin Orta Koridor'da yük taşımacılığı hacmini artırmak için tarihi bir fırsat ortaya koyduğunu vurgulayarak, Orta Koridor'u geliştirmek için projeler geliştirmeye odaklandıklarını söyledi.

Uraloğlu, kasımda "Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan üzerinde Orta Koridor'un Geliştirilmesi ve Darboğazların Eşzamanlı Olarak Giderilmesi Üzerine 2022-2027 Yol Haritası" imzaladıklarını hatırlatarak, "Orta Asya için önemli bir fırsat olan Orta Koridor'un kara yolu kısmı da vurgulanması gereken bir diğer kritik alandır." şeklinde konuştu.

Türkiye'den Orta Asya bölgesine yük taşımacılığının yaklaşık yüzde 90'ının kara yoluyla gerçekleştirildiğini anlatan Uraloğlu, "Bu da aslında kara yolu taşımacılığının bölge taşımaları açısından ne kadar önemli olduğunu gösteren bir istatistiktir. Bu çerçevede, aslında öncelikle kara yolu taşımacılığını aksatan, yük akışını yavaşlatan ve zaman kaybına sebep olan uygulamaları ortadan kaldırmak için çaba harcamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu projeyle Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacağız"

Bakan Uraloğlu, Basra’dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demir yolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik projeye de değinerek, "Kalkınma Yolu olarak adlandırılan bu projeyle Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacağız. Irak ve diğer bölge ülkeleriyle bu konuda yakın işbirliği içerisindeyiz." diye konuştu.

İlk kazmayı vurarak projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydeden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hayata geçirilecek bu koridorla, dostlarımızdan Orta Asya yönünde de yük göndermeyi planladıkları bilgisini edindik. Bu sayede, Orta Koridor'da çokça vurgulanan ve pek ilerleme sağlanmayan batı-doğu yönünde yük hareketini de önemli ölçüde sağlamış olacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, Türkiye, Londra'dan Pekin'e, Sibirya'dan Güney Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir."