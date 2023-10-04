Sirwan Barzani: Kürt Haşdi Şabi'nin kurulması kötü bir şey ve anlaşmalara aykırı

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Guwer-Mahmur Cephesi Komutanı Sirwan Barzani, Kürt Haşdi Şabi'nin kurulmasının kötü bir şey olduğunu ve anlaşmalara aykırı olduğunu söyledi.

Guwer-Mahmur Cephesi Komutanı yaptığı açıklamada, Peşmerge ile Koalisyon Güçleri arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu, Peşmerge Güçleri’nin birleştirilmesi sürecinin devam ettiğini söyledi.

Sirwan Barzani açıklamasında, Irak askeri güçleriyle koordinasyonun olduğunu, iki ortak tugayın yakında zamanda güvenlik açığı olan bölgelere konuşlandırılacağını belirtti.

Kürt Haşdi Şabi'nin kurucusu olan Adem Cuma, Kürdistan 24'e yaptığı açıklamada, 2020 yılında Kerkük'te oluşturulan 150 kişilik gücün yeniden resmileştirileceğini ve önümüzdeki günlerde bu çalışmaların devam edeceğini söylemişti.

Kurdistan24'ün edindiği bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Haşdi Şabi'nin bazı komutanları Kerkük'te, şu anda nüfusu 150 kişi olan ve sayıları giderek artan Kürt Haşdi Şabi'yi oluşturmak için toplantı düzenledi.

Kerkük’ün Şiwan ile Leylan ilçeleri arasındaki sınırda askeri karargah kurdukları ve kurulan gücün Haşdi Şabi'den doğrudan emir aldığı kaydedildi.