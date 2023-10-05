2023 kayıtlardaki en sıcak yıl olabilir

2023'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olabileceği, Eylül 2023'ün de en sıcak eylül ayı olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre yılın 9 ayındaki ölçümlerle 2023, daha önce en sıcak yıl olarak belirlenen 2016'yı geride bırakarak kayıtlardaki en sıcak yıl oldu.

Ocak-eylül döneminde ortalama sıcaklık, 2016'nın 0,05 derece üstüne çıkmasıyla, 2023'ün, kayıtlara geçen en sıcak yıl olabileceği belirtildi.

Geçen ay ise ortalamanın 0,93 derece üzerine çıkan hava sıcaklığının 16,38 derece olması, 2020'de ölçülen en sıcak eylülün 0,5 derece fazlasına tekabül etti. Böylece Eylül 2023, en sıcak eylül ayı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa için de geçen ay, 2020'ye kıyasla 1,1 derecelik artışla en sıcak eylül ayı oldu.

Ayrıca İber Yarımadası, İrlanda, İngiltere'nin kuzeyi, İskandinavya ve Daniel Fırtınası'nın etkilediği Yunanistan'da eylül ortalamasının üstünde yağış görüldü.