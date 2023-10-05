Politika

Azerbaycan, Arayik Harutyunyan'ı tutukladı

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HABER MERKEZİ

Karabağ'daki Ermeni yönetimin eski cumhurbaşkanlarından Arayik Harutyunyan, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisince yakalandı.

Azerbaycan Başsavcılığı ve Devlet Güvenlik Servisinden yapılan ortak açıklamaya göre  Harutyunyan, 3 Ekim'de Hankendi şehrinde yakalanarak Bakü'ye götürüldü.

Harutyunyan, 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın Gence şehrine düzenlenen ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olan balistik füze saldırılarının emrini kendisinin verdiğini açıklamıştı.

Azerbaycan'da, Harutyunyan ile ilgili gıyabi tutuklama kararı verilmiş ve hakkında uluslararası arama kararı çıkartılmıştı.

Harutyunyan, 2020-2023 yıllarında Karabağ'daki işgalci rejimin "cumhurbaşkanlığını" yürütmüştü.

Ermeni yönetimin eski cumhurbaşkanlarından Arkadi Gukaysan ve Bako Saakyan ile parlamento başkanı Davit İşhanyan'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

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