Politika

Suriye'de drone saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti

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uriye'nin Humus kentinde drone saldırısı
uriye'nin Humus kentinde drone saldırısı
suriye Suriye humus drone saldırısı

HABER MERKEZİ

Suriye'nin Humus kentinde düzenlenen mezuniyet töreninde meydana gelen patlamada çok sayıda asker hayatını kaybetti ve yaralandı.

Dün Suriye'nin Humus kentindeki askeri okuldan bir grup subayın mezuniyet töreninde meydana gelen patlamada onlarca kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ölü sayısı 100 civarında, ancak Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 80 kişinin hayatını kaybettiği ve 140'tan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Suriye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, patlamanın drone bombardımanından kaynaklandığını ve Humus'ta hükümet yetkililerinin yanı sıra mezun olan askeri öğrencilerin ve ailelerinin de aralarında bulunduğu askeri okul subaylarının mezuniyet töreninin hedef alındığını çok sayıda devlet memuru, mezun olan asker ve aileleri hayatını kaybetti.

Suriye Genelkurmay Başkanlığı, patlamayı terör eylemi olarak nitelendirdi. Teröristlerin bedelini ödeyeceğini belirterek, planlayıcıları ve uygulayıcıları en kısa sürede ifşa edip en ağır şekilde cezalandıracaklarının sözünü verdi.

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