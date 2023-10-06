Başkan Barzani, Ezidilerin Cema Bayramı’nı kutladı

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Başkan Barzani, Ezidi Kürtlerin Cema Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında, Kürt halkının tüm toplulukları arasında bir arada yaşama kültürünün güçlendirilmesini vurguladı.

Başkan Barzani'nin Ezidi Cema Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajı şu şekilde:

“Yüce ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Ezidi kardeşlerimin Cema Bayramı vesilesiyle, Ezidiler’in Miri, Baba Şeyh, Ruhani Meclisi ve Kürdistan'daki ve dünyadaki tüm Ezidi kardeşlerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.

Özellikle Şengal bölgesindeki Ezidi kardeşlerimizin her türlü baskı ve engellemeden uzak, yaralarını sarabilmeleri, kendi kaderlerini tayin etmede özgürce karar verebilmeleri gerektiğini savunuyoruz.

Bu vesileyle Kürdistan'ın tüm dini ve etnik toplulukları arasında bir arada yaşama kültürünün güçlendirilmesini vurguluyor, Ezidi kardeşlerimizin bayramlarını huzur ve mutluluk içinde kutlamalarını temenni ediyorum.

Cema Bayramınız kutlu olsun.”

Irak, Ezidilerin Cema Bayramı'nı resmi olarak kabul etti. Bayram boyunca Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta 8 gün resmi tatil ilan edildi. Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu toplantısında, Cema Bayramı'nın resmi bayram olarak kabul edilmesi ve her yıl bayramın kutlandığı 6-14 Ekim tarihlerinin resmi tatil olması kararlaştırıldı.

Ezidi Kürtler her yıl 6-13 Ekim tarihleri arasında en büyük hac bayramı olan Büyük Cema (toplanma) Bayramı'nı inançları açısından kutsal sayılan Laleş İbadethanesi’nde bir araya gelerek kutluyor.