Sefin Dizayi: ABD, Fransa ve İngiltere petrol sevkiyatının başlamasını istiyor

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Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizayi, ABD, Fransa ve İngiltere’li yetkililerin Kürdistan Bölgesi'nden petrol sevkiyatının tekrardan başlaması amacıyla Bağdat ile Ankara arasındaki sorunları çözmeye çalıştığını söyledi.

Sefin Dizayi, Salahaddin Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Kürt Diplomasisi Haftası” sempozyumunda yaptığı konuşmada, Kürdistan Bölgesi'nin birkaç aydır petrol ihraç etmemesine rağmen, dünya enerji haritasında yerini açtığını belirtti.

Kürdistan Bölgesi’nden petrol ihracatının tekrardan başlaması için uluslararası düzeyde çalışmalar yapıldığını bildiren Dizayi, “Kürdistan Bölgesi’nden petrol ihracatının tekrardan başlaması için ABD, Fransa ve İngiltere, Bağdat ile Ankara arasındaki sorunları çözmek için çalışıyor.” diye konuştu.

Sefin Dizayi, Paris'teki Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin kararıyla 25 Mart’tan bu yana Kürdistan Bölgesi’nde petrol ihracatının durdurulması sonucu “Irak’ın yaklaşık 5 milyar 500 milyon dolar mali zarara uğradığını” ifade etti.

Kürdistan Bölgesi’nde Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşların yanı sıra farklı ülkelere ait yaklaşık 30 konsolosluğun bulunduğunu kaydeden Dizayi, “Bu durum Kürdistan Bölgesi'nin başkenti Erbil'in bölge ülkeleri açısından güvenlik, siyasi ve ekonomik açıdan önemini göstermektedir.” dedi.

Dizayi ayrıca, Kürdistan Bölgesi'nin şu anda 14 ülkede temsil edildiğini ve dünya çapındaki ülkelerde temsilci sayısını artırmak için adımlar atıldığını dile getirdi.