Netanyahu: Vereceğimiz tepki Orta Doğu'yu değiştirecek

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze saldırısına vereceği tepkinin "Orta Doğu'yu değiştireceğini" söyledi.

Binyamin Netanyahu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Hamas'a vereceğimiz yanıt Orta Doğu'yu tamamen değiştirecek. Hamas'ın başına gelecekler korkutucu olacak." dedi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nın açıklamasının güney sınır kasabalarının belediye başkanlarıyla konuştuğu anda geldi.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim Cumartesi günü sabah erken saatlerde İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. İlk etapta Gazze'den İsrail yönüne 5 bin roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında, şu ana kadar 470 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 100’den fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basını da Filistinli grupların saldırısı sonucu son iki günde 700'den fazla İsraillinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 2 bin 200 kişinin de yaralandığını bildirmişti.