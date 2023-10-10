Politika

İran lideri Hamaney'den iddialara yanıt: "Yanlış yapıyorlar"

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ortadoğu İran İsrail Filistin Hamas

HABER MERKEZİ

İran lideri Ali Hamaney, Hamas'ın İsrail'e saldırısının arkasında İran'ın olduğu iddialarını yalanlayarak, "Filistinlileri küçük gördüler, yanlışları buydu." dedi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre Hamaney, başkent Tahran'da İmam Ali Subay Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde açıklamada bulundu.

Hamas'ın İsrail'e saldırısının arkasında İran'ın olduğu iddialarını yalanlayan Hamaney, "İşgalci rejim ve destekçileri bu hareketin ardında İran'ın olduğu söylentilerini yayıyorlar. Yanlış yapıyorlar." diye konuştu.

Filistinlilerin mücadelesini desteklediklerini dile getiren Hamaney, "Biz onlarla gurur duyuyoruz, bu doğrudur. Ama 'Bu iş Filistinlilerin dışında birilerinin işidir' diyenler Filistinlileri tanımamıştır. Filistinlileri küçük gördüler, yanlışları buydu." ifadelerini kullandı.

Tel Aviv yönetiminin "işlediği cinayetlere rağmen uluslararası arenada kendini mazlum göstermeye çalıştığını" savunan Hamaney, Filistin'de yaşanan olayların sorumlusunun İsrail olduğunu, son olaylarda Tel Aviv yönetiminin onarılamaz bir yenilgiye uğradığını sözlerine ekledi.

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