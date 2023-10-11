Başbakan Barzani: Benim Hesabım, maaş ödemelerini kolaylaştıracak

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, “Benim Hesabım projesi, maaş ödemelerinde çok kolaylık sağlayacak. Yolsuzluğu ve kara para aklamayı önleyecek.” dedi.

Mesrur Barzani, 11 Ekim Çarşamba günü, “Benin Hesabım” projesinin kayıt sürecini denetlemek üzere Erbil Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirdiği ziyarette açıklamalarda bulunarak, projenin maaş ödemeleri ile vatandaşların banka hizmetlerinden yararlanma konusunda oldukça kolaylık sağlayacağını belirtti.

Söz konusu projenin şimdilik Erbil’de başladığını kaydeden Başbakan Barzani, “Ancak kısa süre sonra proje Süleymaniye ve Duhok’ta uygulamaya konulacak. Dediğim gibi tüm memurların 2 yıldan daha az bir sürede bu projeden yararlanmasını umut ediyoruz. Şu anda Kürdistan Bölgesi’ndeki 3 banka bu projeye katılmış durumda, birkaç bankada projeye katılmak için Kürdistan Bölgesi hükümeti ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu durum bankalara da fayda sağlayacak. Bahsettiğim gibi tabii ki Kürdistan Bölgesi çalışanları ya da özel sektördeki diğer kişiler projeden faydalanabilecek.” dedi.

Barzani, şimdilik 65 bin kişinin kayıtlı olduğu projeye özel sektörü de dahil etmek amacıyla bankalarla anlaşma yapmak için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Projenin başarılı olması halinde Irak’ta da uygulanması için Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve Irak Merkez Bankası Başkanı Ali Alak ile birçok kez özel olarak görüştüğünü kaydeden Barzani, Irak hükümetinin söz konusu projeyi olumlu karşıladığını ve kendilerini desteklediklerini söyledi.

“Bu (Benim Hesabım projesi) vatandaşların günlük alışverişlerinde oldukça kolaylık sağlayacak. Aynı zamanda yolsuzluğun ve kara para aklamanın önlenmesi ile maaşların zamanında ödenmesine yardımcı olacak.” diyen Mesrur Barzani, proje sayesinde Kürdistan Bölgesi için ekonomik açıdan daha istikrarlı bir altyapı oluşturulabileceğini vurguladı.

Barzani, proje kapsamında sundukları hizmetler sayesinde sermayenin büyük bir kısmının bankalara iade edileceğini de ifade etti.