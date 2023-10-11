Mesrur Barzani "Benim Hesabım" projesinin kayıt sürecini denetledi

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, “Benin Hesabım” projesinin kayıt sürecini denetlemek üzere Erbil Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kamu sektörü çalışanları ve emekliler için kapsamlı bir finans programı olan “Benin Hesabım” sayesinde, tüm çalışanlar, emekliler ve güvenlik güçleri maaşlarını Kürdistan Bölgesi genelinde 1000’den fazla noktada bulunan ATM’lerden (Bankamatik) güvenli ve şeffaf bir şekilde alabilecek.

"Benim Hesabım"

Bu, Kürdistan Bölgesi hükümetinin dokuzuncu kabinesinin bankacılık sektörünü geliştirme, bir milyondan fazla çalışanın, güvenlik güçlerinin ve emeklilerin ödemelerini dijitalleştirme girişimidir. Proje, nakit işlemlere bağımlılığı azaltarak, hükümetin verimliliğini ve şeffaflığını artıracak.

“Benim Hesabım” projesi sayesinde kamu sektörü çalışanları, emekliler ve güvenlik güçleri, Kürdistan Bölgesi genelinde 1000'den fazla istasyona kurulacak ATM ağı üzerinden maaşlarına güvenli, şeffaf ve kolay bir şekilde ulaşabilecek.

Ayrıca vatandaşların ve projenin katılımcılarının banka kartı ile alışveriş yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla 100 bin adet banka kartı okuyucusunun temin edilmesi ve alışveriş merkezlerine dağıtılması yönünde çalışmalar devam etmekte.

Proje ayrıca, tüm katılımcılarının krediler, tasarruflar ve dijital ödemeler dahil olmak üzere modern bankacılık hizmetlerine erişmesini kolaylaştıracak.

“Benim Hesabım” projesinin açıklanması

Programı duyuran Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, “Hükümet çalışanları ve emeklilerin maaşlarını Kürdistan Bölgesi genelinde 1000 noktada bulunacak ATM ağı aracılığıyla alabilecekleri güvenilir, şeffaf ve uygun bir yoldur.”

Bu girişim sayesinde kamu sektörü çalışanları, krediler, tasarruf imkanları, yurt içi ve yurt dışı havaleler, uluslararası para çekme olanakları, çevrimiçi ve dijital ödemeler dahil olmak üzere modern bankacılık hizmetlerine erişebilecek.

“Benim Hesabım” projesinin dokuzuncu kabinenin uzun vadeli girişimlerinden biri olduğunu söyleyen Mesrur Barzani, projenin, kamu hizmetlerini dijitalleştireceği, vatandaşların refahını artıracağı ve Kürdistan'da ticareti kolaylaştıracağını vurguladı.

"Benim Hesabım" projesinin uygulanması

Kürdistan Bölgesi Başbakanı’nın katılımıyla 7 Mart 2023’te proje, test aşaması olarak Erbil kadın ve doğum hastanesinde uygulamaya konuldu. Test aşamasında hastanedeki 850 çalışan maaşlarını dijital olarak yeni banka hesaplarından alacağı açıklanmıştı.

Projenin yöneticilerine göre projenin tamamlanması 2 yıl sürecek. 1 milyon 200 binden fazla maaşlı çalışanın bulunduğu Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm çalışanların kendilerine ait banka hesapları olacak.

Mesrur Barzani, 15 Mart 2023’te “Beni Hesabım” projesine özel söyleşide, projenin tüm Kürdistan Bölgesi halkına ulaşması için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.