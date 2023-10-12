Bakanlar Kurulu gündemdeki konuları görüştü

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Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Doğal Kaynaklar Bakanı Kamal Muhammed Salih tarafından sunulan Ceyhan limanı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlatılması için alınan tedbirler ve çalışmaları içeren raporu görüştü.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında, Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani’nin katılımıyla dün haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının ilk bölümünde, Koordinasyon ve İzleme Ofisi Başkanı Abdulhakim Hasrav, federal ve Kürdistan Bölgesi mali denetim ofisinin ortak ekibi tarafından maaş planının denetimiyle ilgili en son gelişmeleri kurula sundu.

Kürdistan Bölgesi’nin maaşlı çalışanlarına ilişkin tüm veri ve bilgileri çok açık ve şeffaf bir şekilde elektronik bir platformda kaydettiklerini belirten Başbakan Barzani, finans alanında çaba göstermekten çekinmeyeceklerini, bunu anayasal ve hukuki öncelik olarak gördüklerini söyledi.

Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’ndeki memurların Irak’ın diğer bölgelerindeki memurlar gibi maaşlarını aylık sorunsuz bir şekilde alması gerektiğini de yineledi.

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanı Salih tarafından sunulan rapor kapsamında Ceyhan limanı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlatılması için alınan tedbirler, Irak ve Türkiye arasında bu konuda yaşanan son gelişmeler ile Kürdistan Bölgesi ve petrol şirketlerinin hazırlıkları da masaya yatırıldı.

Bütçe yasasının 25 Haziran’da yürürlüğe girmesinden bu yana, Kürdistan Bölgesi’nin günlük petrolünü iç tüketim için talep edilen miktarda Irak Petrol Bakanlığına teslim etmeyi taahhüt ettiği bildirilen raporda, bu adımın Kürdistan Bölgesi’nin iyi niyetini gösterdiği vurgulandı.

Kürdistan Bölgesi, Irak Petrol Bakanlığı, Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve üretici şirketler arasında, petrol ihracatının Ceyhan limanı üzerinden başarılı bir şekilde yeniden başlatılması için maliyetlere ilişkin yapılan anlaşmanın önemli olduğu da kaydedildi.

Petrolün 25 Mart 2023’ten bu yana askıya alınmasının, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın genel gelirlerinde büyük mali kayıplara neden olduğu aktarıldı.

Bileşenlerin İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, Kürdistan Bölgesi’ndeki oluşumların genel durumu hakkında, dini ve etnik grupların barış içinde bir arada yaşamasının daha da geliştirilmesine yönelik çeşitli tavsiyeleri içeren bir rapor sundu.

Barış içinde bir arada yaşamanın Kürdistan Bölgesi’nin en parlak özelliklerinden biri olduğunu söyleyen Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin her zaman barışın merkezi olması ve bir arada yaşamayı korumak için gereken her şeyi yapacaklarını ifade etti.