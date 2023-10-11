Bakanlar Kurulu'nda gündem Kürdistan Bölgesi'nden petrol sevkiyatı

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Kürdistan Bölgesi’den petrol sevkiyatının tekrardan başlaması gündemiyle toplanacak.

Medya ve Enformasyon Ofisi’nin açıklamasına göre Bakanlar Kurulu 11 Ekim 2023’te Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’nin katılımıyla toplanacak.

Kürdistan Bölgesi'nden petrol sevkiyatının tekrardan başlamasının ele alınacağı toplantıda, Irak ile Türkiye arasında bu konuya ilişkin yaşanan son gelişmeler masaya yatırılacak.

Kürdistan Bölgesi'ndeki maaşlı çalışan sayısının denetlenmesine yönelik son adımlar ve ilerlemelerin de görüşüleceği toplantıda, Kürdistan Bölgesi’ndeki oluşumların durumlarıyla ilgili hazırlanan bir rapor da ele alınacak.

Paris'teki Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatına ilişkin 25 Mart 2023 tarihli kararının ardından Ceyhan limanından yapılan petrol ihracatı durdurulmuştu.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2 Ekim 2023’te yaptığı açıklamada, “Boru hattı artık yeniden ihracata hazır, hattaki çalışmalar bu hafta yeniden başlayacak, ihracatın yeniden başlamasının ardından Irak ve Türkiye petrol boru hatları aracılığıyla günlük yarım milyon varil petrol dünya pazarlarına ihraç edilecek.” demişti.

Alparslan 05 Ekim 2023’te NTV’de katıldığı programda ise Ceyhan limanından petrol akışının, Irak hükümetinin harekete geçmesi sonucunda gerçekleşeceğini bildirmişti.

Öte yandan Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizayi, ABD, Fransa ve İngiltere’li yetkililerin Kürdistan Bölgesi'nden petrol sevkiyatının tekrardan başlaması amacıyla Bağdat ile Ankara arasındaki sorunları çözmeye çalıştığını söylemişti.