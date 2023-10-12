Politika

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan kişiye para cezası

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dünya İsvaç Kuran-ı Kerim

HABER MERKEZİ

İsveç'in Linköping kentinde 2020 yılında Kur'an-ı Kerim'e saldırıda bulunan aşırı sağcı bir kişi nefret suçundan hüküm giydi.

Linköping Mahkemesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i yakmasının görüntüsünü çekerek ve bunun üzerine İslamofobik müzik ekleyerek sosyal medyada paylaşmasından dolayı nefret suçu işlediğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, hüküm giyen söz konusu kişiye 800 kron para cezası verildiği aktarıldı.

Linköping kentinde 11 Eylül 2020'de 27 yaşındaki aşırı sağcı bir kişi Kur'an-ı Kerim'in üzerine domuz pastırması koyduktan sonra yakarak, Linköping Camisi önüne bırakmıştı. Bu saldırıyı filme alan aşırı sağcı, Srebrenitsa soykırımını yücelten ve Müslümanların toplu katliamını öven şarkıları çektiği filme eklemişti. Filmi sosyal medyasında yayımlayan aşırı sağcı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

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