Cevdet Yılmaz: Van kamu yatırımlarından en fazla pay alan 9’uncu il

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Van’ın Türkiye'de 81 il arasında kamu yatırımlarından en fazla pay alan 9’uncu il konumunda olduğunu söyledi.

Van'a ziyaret gerçekleştiren Yılmaz, iş insanları ile yaptığı toplantıda açıklamalarda bulundu.

Van'da 2011'de ciddi bir deprem yaşandığını ve depremden sonra yoğun gayretle yaraların sarıldığını belirten Yılmaz, Van'ın ekonomi, nüfus gibi her alanda eskisinden daha güçlü hale geldiğini vurguladı.

Van'ın kamu yatırımları açısından en ayrıcalıklı illerden biri olduğunu söyleyen Yılmaz, "Van, Türkiye'de 81 il arasında en fazla kamu yatırımlarından pay alan 9’uncu il konumunda. Bu, gerçekten önemli bir değer. Altyapıyla ilgili çok önemli gelişmeler sağlandı. Şehir altyapıları daha farklı noktaya geldi. Biyolojik arıtma tesislerinden elektrik üretilen, katı katı atık depolama tesislerine varıncaya kadar yeni projeler de gündemde.” dedi.

-Van, hayvancılıkta ön plana çıkıyor

Van’ın hayvancılıkta özel bir konuma sahip olduğunu kaydeden Yılmaz, “Her ülke bu konuda daha yeterli hale gelmek için çaba sarf ediyor. Bir taraftan da halkımızın daha ucuz, daha sağlıklı gıdaya erişmesi için tarım ve hayvancılık çok önemli bir yere sahip. Van'da özellikle hayvancılık konusu ön plana çıkıyor. Küçükbaş hayvancılık. Geçmişte 7-8 milyonlara ulaşan rakam bugün 3,5 milyon civarında.” diye konuştu.

Yılmaz, son 21 yılda Van'a 95,6 milyar liralık yatırım ve harcama yapıldığını, kentin daha da gelişmesi için önemli adımlar atmaya devam edeceklerini aktardı.

-Kapıköy Sınır Kapısı

Bu yıl 800 bin turistin Kapıköy Sınır Kapısı'nı kullanarak Van'a gittiğini aktaran Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Turizm bir bölge için çok kıymetli. Van'ımızın, esnafımızın ve konaklama tesisi sahiplerinin, diğer iş dünyasının bundan mutlaka istifade ettiğini düşünüyorum. Yine Kapıköy'ün ağır araçlar için, tırlar için de trafiğe açılması yönünde İran'la yürüttüğümüz geçmişten bugüne çalışmaların çok önemli olduğunun altını bir kez daha çizmek isterim. Her fırsatta bunu muhataplarımızla konuşmamız lazım. Bizim tarafta yolları yaptık. Kapıda da belli çalışmalar yaptık ama İran tarafında yol iyileştirme problemimiz var. Onu da halledebilirsek hem İran hem Türkiye için hem de tüm bölge için çok kıymetli olacak. Bütün Doğu Anadolu'nun gelişmesinde bu güzergah ve buradaki ticaret son derece önemli. Aynı zamanda Doğu Karadeniz için de önemli."

Van'daki havalimanında bir milyonu aşan yolcu trafiği oluştuğunu, hastanelerde büyük yatırımların yapıldığını anlatan Yılmaz, milli eğitim alanında son 20 yılda 2,5 milyar lira civarında yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

İleri Biyolojik Arıtma Tesisi sayesinde Van Gölü'nün önemli ölçüde korunduğunu hatırlatan Yılmaz, Van'da huzur ve güven ortamının çok güçlü hale geldiğini, kentin asayişinin son derece güçlü olduğunu vurguladı.