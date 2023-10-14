Adıyaman'da deprem!
HABER MERKEZİ
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, saat 10.04'te, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Paylaşımda, sarsıntının derinliğinin 9.55 kilometre olarak belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 14, 2023
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2023-10-14
Saat:10:04:34 TSİ
Enlem:38.089 N
Boylam:38.406 E
Derinlik:9.55 km
Detay:https://t.co/ksmYzsgDSc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi