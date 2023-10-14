Yaşam

Adıyaman'da deprem!

author_image Kurdistan24 -Türkçe
deprem
deprem
kürdistan Deprem Adana

HABER MERKEZİ

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda,  saat 10.04'te, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Paylaşımda, sarsıntının derinliğinin 9.55 kilometre olarak belirtildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv