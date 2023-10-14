Adıyaman'da deprem!

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, saat 10.04'te, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Paylaşımda, sarsıntının derinliğinin 9.55 kilometre olarak belirtildi.