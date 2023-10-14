Lübnan Başbakanı: Savaşa girmek istemiyoruz

HABER MERKEZİ

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin savaşa girmek istemediğini ancak henüz bu yönde güvence alamadıklarını söyledi.

AA'da yer alan habere göre Mikati, Lübnan'daki bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lübnan için esas olanın güven ve istikrarının korunması olduğunu vurgulayan Mikati,"Ancak hiçbir taraftan gelişmelere ilişkin güvence alamadım çünkü durum sürekli değişiyor." dedi.

İsrail'in Hizbullah'a yönelik provokatif saldırılarını durdurması gerektiğini kaydeden Mikati, "Çünkü Lübnan savaşa girmek istemiyor." diye konuştu.

İsrail-Hamas çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini alırken İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı. Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

Öte yandan, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinden gelen Hizbullah'a ait insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun dış medya sözcüsü Jonathan Conricus, İsrail'e gönderilen Hizbullah'a ait İHA'ları düşürdüklerini açıkladı.

Reuters haber ajansı da Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde görev yapan kameramanı İssam Abdullah'ın İsrail tarafından gelen roket saldırısı sonucu öldüğünü açıklamıştı.